Terrasses artisanes Les Jardins Nomades Quers, samedi 4 mai 2024.

Terrasses artisanes Les Jardins Nomades Quers Haute-Saône

Après deux éditions en 2023, Les Terrasses Artisanes reviennent pour le printemps les 4 et 5 Mai 2024.

Artisans, producteurs et artistes locaux se retrouvent chez Les Jardins Nomades en Haute Saône.

Venez découvrir ce lieu atypique et convivial et rencontrer tous ces passionnés.

Les exposants changent à chaque saison et vous trouverez cette année, des sculptures en métal, des bijoux, des plantes et aromates, de la céramique, des créations en bois , et bien d’autres réalisations faites mains.

Concert, buvette et restauration locale, seront au rendez-vous afin de passer un week-end chaleureux !

Samedi 14h 23h30 (concert à partir de 20h).

Dimanche 10h 21h30 (concert à 16h et partir de 18h30).

Entrée libre. Participation au chapeau pour les concerts.

Nos amis les animaux ne sont pas admis. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 14:00:00

fin : 2024-05-04 23:30:00

Les Jardins Nomades 1 Route d’Adelans

Quers 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

