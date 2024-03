Terr’ Fest Plouénan, samedi 27 juillet 2024.

Terr’ Fest Plouénan Finistère

Concerts, animations et restauration.

Groupes « Horizon « , « Les Têtes Molles », « The Blackberries Tribute to Cranberries », » Les Fortune Tellers Tribute to Rolling Stones », « DJ Hervé Cotty ». .

Début : 2024-07-27 18:00:00

fin : 2024-07-27

Plouénan 29420 Finistère Bretagne

