Tempo tempo ! Canal 93 Bobigny, vendredi 12 avril 2024.

Le vendredi 12 avril 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Tarif prévente : 13 EUR

Concert dans le cadre du Festival Rares Talents.

Hommage à Tony Allen

Tempo Tempo ! C’est une plongée dans la musique du partage, de la sueur, et de l’amour même…

Entre l’afrojazz et la transe, les musiciens retracent leur rencontre avec l’afrobeat et avec l’ami qu’ils ont perdu, le co-fondateur de ce mouvement musical : le célèbre batteur nigérian Tony Allen.

Fixi Accordéon, piano et chant

Nicolas Giraud Trompette, chant et percussion

Maïa Barouh Chant, flûte et percussion

Yann-Lou Bertrand Contrebasse

Mario Orsinet Batterie

Dj Ness Afro en after party prolongera cette soirée afrobeat, il est le fondateur du label musical Getupandthink, passionné de vinyles, Ness est une figure de la communauté afrobeat. Il a assuré les premières parties de nombreuses références du genre (Seun Kuti, et Femi Kuti, Ebo Taylor, The Soul Jazz Orchestra…) et a sorti 5 albums en tant que producteur et manager de divers groupes tels Fire Tong et Chien Cook. Programmateur d’Afrodiziak, ce chasseur insatiable de pépites musicales enflamme les dancefloor grâce à ses sets ciselés et endiablés.

Canal 93 63 Avenue Jean Jaurès 93000

Contact : http://www.canal93.com https://www.facebook.com/Canal93.Bobigny/ https://www.facebook.com/Canal93.Bobigny/ https://my.weezevent.com/tempo-tempo?_gl=1*1m2agku*_gcl_au*Mzk2NjI0NDAwLjE3MDE2OTEzODU.*_ga*MjExOTgyOTkyOS4xNjg1NzE4OTYy*_ga_39H9VBFX7G*MTcwNzgxOTg0MS4yODUuMS4xNzA3ODIwMDMzLjU0LjAuMA..

TEMPO TEMPO !