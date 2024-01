TEMPÊTES DE TÊTES Le Crès, jeudi 18 avril 2024.

TEMPÊTES DE TÊTES Le Crès Hérault

Dans cette nouvelle aventure, nos deux fées préférées, Bella et Zena sont envoyées cette fois dans la tête des enfants pour les aider avec Mr colère, Madame joie et toute leurs bandes. Seulement voilà, pour y arriver? devront-elles apprendre à comprendre et gérer leurs propres émotions ?

Dans ce spectacle ludique et joyeux, avec chansons, marionnettes et chorégraphie endiablée, vos enfants apprendront comment identifier, écouter, accueillir, canaliser, accepter et comprendre leurs émotions et peut être que comme Bella et zena vous aussi.

Durée 45 mn A partir de 4 ans EUR.

Mas du Pont

Le Crès 34920 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 11:00:00

fin : 2024-04-18 11:45:00



