Ted Beaubrun + Boli Le Groove Genève, vendredi 3 mai 2024.

Ted Beaubrun + Boli Le vernissage et la sortie de résidence de deux groupes locaux qui démontrent la puissance musicale de la fusion des traditions et des influences actuelles Vendredi 3 mai, 20h30 Le Groove 20 CHF tarif normal

15 CHF -26 ans

13 CHF 20ans20francs

25 CHF tarif soutien

Le vernissage et la sortie de résidence de deux groupes locaux qui démontrent la puissance musicale de la fusion des traditions et des influences actuelles : la musique de Boli et de Ted Beaubrun se caractérise par la fidélité aux racines et aux héritages ainsi que par l’ouverture au métissage et à la modernité.

Boli viendra vernir son premier album « Roots » qui tente de renouer les liens que la musique Gnawa a avec l’Afrique subsaharienne et plus particulièrement avec les Peuls.

Puis, Ted Beaubrun, emmené par ses musiciens et accompagné par la danseuse Laura Beaubrun, mettra la musique et la danse d’Haïti à l’honneur avec un nouveau live travaillé durant toute la semaine en résidence au Groove.

Vendredi 3 mai 2024

Portes : 20h30

Début : 21h

9 Rue des Gazomètres, 1205 Genève

️ Parking des Gazomètres ou Finances (2 CHF/EUR la nuit)

Tram 14, arrêt Palladium ou Jonction

