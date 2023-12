Concèrt d’Ablaye Cissoko et Cyrille Brotto Teatre Na Loba (Puègnautièr) Pennautier, 5 avril 2024 18:30, Pennautier.

Concèrt d’Ablaye Cissoko et Cyrille Brotto Vendredi 5 avril 2024, 20h30 Teatre Na Loba (Puègnautièr) 10€ / 6€ / 5€ / 1€

Ce concert est accueilli avec l’association 11Bouge

Ablaye Cissoko et Cyrille Brotto, kora & accordéon… ou la rencontre inédite entre deux instruments et entre deux artistes singuliers aux univers sans cesse renouvelés !

Une valse entre deux savoirs, une conversation entre deux instruments savants, comme si « Amélie Poulain » nous envoyait une carte postale du Sénégal… Ablaye Cissoko et Cyrille Brotto nous entraînent dans un voyage spirituel et intimiste, une aventure humaine qui explore le spleen des déracinés, et explique pourquoi le monde ne tourne pas rond.

A propos d’Ablaye : 20 ans de carrière, 500 000 streams mensuels, des tournées internationales chaque année… Ablaye Cissoko nous surprend encore en s’associant cette fois avec le maestro français de l’accordéoniste diatonique Cyrille Brotto.

« La musique pour vider l’esprit et inspirer les sens… ».

Teatre Na Loba (Puègnautièr) 4 boulevard Pasteur 11600 Pennautier Pennautier 11610 Aude Occitanie

© Cédrick Not