Taureau piscine 2024 Arènes de Pélissanne Pélissanne, samedi 20 juillet 2024.

Véritable spectacle qui ravit petits et grands !

Ambiance ludique et familiale garantie dans les Arènes des Grandes Aires !

Du rire, des jeux et des sensations fortes

A Pélissanne, les toros piscine rythment l’été.

Le public investit les arènes pour encourager les plus courageux, venus défier les vachettes. C’est un jeu d’adresse d’esquive et de feinte.



Entrée payante 5 euros Buvette sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20

fin : 2024-07-20

Arènes de Pélissanne Allée De Craponne

Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur v.cadeau@orange.fr

