T’as capté ? Sport, Art et Sensibilisation Place Carnot Roubaix, mercredi 17 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-17T14:00:00+02:00 – 2024-04-17T17:30:00+02:00

T’as capté ? – Sport | Art ️ | Sensibilisation

Rendez-vous le mercredi 17 avril de 14h à 17h30 sur la Place Carnot pour un évènement de sensibilisation gratuit et ouvert à tous !

Au programme

Art & Sport ️

Parkour

Boxe

Graff

Animation musicale

Stands d’informations et échanges

Violences

Drogues et Addictions

Discriminations

Sécurité routière

Identité

Entreprenariat

Participants

Collectif Kif-Kif, Conseil Municipal des enfants, Da-mas, Département du Nord, Horizon9, Mission Locale Roubaix, Parkour59, R’généré, Ville de Roubaix

Place Carnot Place Carnot Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France

sport art

