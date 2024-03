TAROT DE LA NUIT Prémian, vendredi 12 avril 2024.

TAROT DE LA NUIT Prémian Hérault

Martine Tarot est la Madame Soleil de nos villes et villages.

Une veillée philosophique et joviale à vivre entre chien et loup.

Tout public à partir de 10 ans

Durée du spectacle 1h15, suivi d’un temps d’échange

Martine Tarot est la Madame Soleil de nos villes et villages. Et en ces temps agités, elle est régulièrement consultée. Dans cette nouvelle bonne aventure, la truculente Martine est appelée d’urgence par un club d’astronomes amateurs.

L’avenir de la Nuit est sombre pour cause de pollution lumineuse ! Un comble ! Après avoir tiré les cartes du Tarot de la Nuit et mené ses guêtres en ville et en campagne pour éclairer ses visions, Martine vous livre les résultats prospectifs de son enquête tarologique. Demain, de quoi la Nuit sera faite, elle seule le sait !

Une veillée philosophique et joviale à vivre entre chien et loup.

Tout public à partir de 10 ans

Durée du spectacle 1h15, suivi d’un temps d’échange .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12

D908 Place Maurice Amans

Prémian 34390 Hérault Occitanie aufildesarts.x@neuf.fr

L’événement TAROT DE LA NUIT Prémian a été mis à jour le 2024-03-22 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC