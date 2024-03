Tapisserie Au fil de la Seine Atelier collaboratif Rouen, samedi 1 juin 2024.

Tapisserie Au fil de la Seine Atelier collaboratif Rouen Seine-Maritime

Vendredi

Citémômes lance le défi de réaliser une tapisserie collaborative d’un nouveau genre, qui raconte la Seine, motif privilégié des peintres du plein air. Paramètre supplémentaire du challenge l’œuvre doit dépasser les 70 mètres de long de la mythique tapisserie de Bayeux ! Dessine-moi la Seine Normande consiste à confectionner une grande tapisserie à plusieurs mains, à partir de bâches de récupération récoltées auprès des organismes du territoire. Le tout, avec la participation de différents publics scolaires, péri-scolaires, EHPAD, collectivités et entreprises. Narrative, cette tapisserie racontera l’histoire de la Seine, son histoire, son lien au textile qui s’est développé sur ses rives après la révolution industrielle, son rapport à la nature et la vie de ses riverains. Broderie et autres techniques seront utilisées pour illustrer ce patrimoine qui prendra forme sous les doigts de centaines de contributeurs de 2024 à 2028. Départ de l’aventure avec le festival, première escale à Rouen !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-06-06

Quai de Boisguilbert

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

L’événement Tapisserie Au fil de la Seine Atelier collaboratif Rouen a été mis à jour le 2024-02-29 par Seine-Maritime Attractivité