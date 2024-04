TANGOPOSTALE Toulouse, vendredi 28 juin 2024.

TANGOPOSTALE Toulouse Haute-Garonne

15 ans, déjà ! Le festival Tangopostale revient cet été pour 10 jours (et même un peu plus…) de tango sur les places, dans les rues et les lieux emblématiques de la ville rose. Au programme, un voyage immersif au cœur de la culture argentine !

Outre la centaine d’heures de bals en plein air et en salle proposée aux danseuses et danseurs venu·es d’ici et d’ailleurs, le festival propose une offre culturelle étonnante !

Des concerts pour découvrir la musique tango de nos jours, avec deux nouveaux partenariats remarquables avec l’Orchestre OUT de Toulouse et le festival de Toulouse, des conférences pour approfondir certaines thématiques de la culture tango, des visites guidées sur les pas de Carlos Gardel, grande voix du tango né à Toulouse, des balades Tango & Patrimoine pour découvrir les lieux emblématiques toulousains sur des pas de tango, une exposition et projection pour aborder le tango sous un angle différent, de nombreux stages aux styles variés et bien sûr des initiations pour faire vos premiers de danse sur la piste !

Découvrez le programme complet sur le site du festival www.tangopostale.com 00 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28

fin : 2024-07-07

DIVERS LIEUX

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

