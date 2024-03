Tagada Tswing Tswing Parc Floral de La Source Orléans Orléans, lundi 1 avril 2024.

Tagada Tswing Tswing Spectacle Jeune Public par la Cie Le Grand Souk Lundi 1 avril, 15h30 Parc Floral de La Source Orléans Animation comprise dans le tarif d’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-01T15:30:00+02:00 – 2024-04-01T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-01T15:30:00+02:00 – 2024-04-01T16:30:00+02:00

Découvrez « Tagada Tswing Tswing » par la Cie Le Grand Souk.

« Il en faut peu pour être heureux ». C’est Baloo qui le dit, mais pas que…De Disney à Trénet en passant par Bourvil et Bobby Lapointe, Valérian Renault et François Manuélian vous emmènent dans leur joyeux univers de chansons.

Un concert d’où enfants et parents devraient ressortir en chantant et en dansant !

INFORMATIONS

¤ Horaires : 15h30

¤ Public : Tout public

¤ Animation comprise dans le tarif d’entrée

TARIFS

¤ Billetterie en ligne recommandée

¤ Horaires du Parc Floral : 10h – 19h (dernière entrée à 18h)

Parc Floral de La Source Orléans avenue du Parc Floral, Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/accueil-parc-floral »}]

spectacle enfant

Parc Floral