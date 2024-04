TabouH (release party) + Ronan Courty + Ok pour tout Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, mercredi 17 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-17 20:00 – 23:30

Gratuit : oui

TabouH – Concert – Ambient, électronica : Inspiré par les musiques électroniques et le paysage musical nordique, TabouH propose, aux claviers et aux machines, une musique cinématographique, planante, aux harmonies tant solaires que torturées. Le Nantais convoque l’ambient et l’electronica, pour une invitation à l’introspection, la contemplation et la danse. Membre du collectif Marée (qui occupe l’un des studios de résidence longue à Trempo), TabouH livrera les compositions de son premier album, « Spectre », en compagnie de Ronan Courty (contrebasse), Cécile Lacharme (violoncelle) et Laure Perroud (vidéo). Ronan Courty – Concert – Ambient, électro acoustique : Dans le champ des musiques expérimentales et improvisées, le contrebassiste Ronan Courty propose une démarche musicale et instrumentale singulière, concentrée autour du timbre et de la pulsation au service de la création d’esthétiques originales. Membre des groupes Cabaret Contemporain et No Tongues, il délivre ici « Synesthesia », une pièce pour contrebasse seule, qui ralentit les strates du temps en invoquant une musique séculaire inventée, entre folklore imaginaire et musique ancienne. Ok pour tout – DJ set – Tech-house : D’abord batteur dans une formation rock, Ok pour tout flashe au début des années 2000 sur la musique électronique et ses boucles infinies. Il achète ses premières platines et se lance dans le mix, d’abord avec des morceaux funk et disco, puis évolue vers les multiples variations de la house et de la techno. Il propose aujourd’hui une large sélection de vinyles, chinés lors de ses pérégrinations européennes.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://www.trempo.com/evenement/tabouh-release-party-ronan-courty-ok-pour-tout/