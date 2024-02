Table ronde Quand la mer monte Les Pêcheries, musée de Fécamp Fécamp, vendredi 12 avril 2024.

Ces paysages, peints par les Impressionnistes, semblant immuables, ont déjà changé en plus d’un siècle et les dérèglements climatiques marquent une accélération de ces changements.

Le projet artistique de Laure Delamotte-Legrand met le doigt sur cette évolution. Une table ronde est proposée au public, autour des questions actuelles du changement climatique et de son impact sur les paysages côtiers normands, fragiles et mouvants. Comment fonctionne notre littoral normand ? Comment évolue t-il avec les changements climatiques et la montée des eaux ?

Quels paysages vont émerger de ces changements dans les prochaines décennies et comment allons-nous devoir évoluer dans nos rapports aux éléments ?

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 18:00:00

fin : 2024-04-12

Les Pêcheries, musée de Fécamp 3 quai Capitaine Jean Recher

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie musee@ville-fecamp.fr

L’événement Table ronde Quand la mer monte Fécamp a été mis à jour le 2024-02-21 par Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp