TABLE-RONDE Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse, mercredi 24 avril 2024.

TABLE-RONDE LA LETTRE RETROUVÉE DE HERSZ STRASFOGEL, SONDERKOMMANDO D’AUSCHWITZ-BIRKENAU Mercredi 24 avril, 18h30 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation entrée libre dans la limite des places disponibles, gratuit, réservation conseillée

Dans le cadre de Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation

Avec Karen Taïeb, Tal Bruttmann, Marcel Lahana, animée par Jacques Cantier et Noëmie Leroy.

À la suite d’une enquête approfondie, Karen Taïeb, responsable des archives du Mémorial de la Shoah, a identifié l’auteur du seul témoignage en français d’un membre du Sonderkommando, Hersz “Hermann” Strasfogel. Karen Taïeb interviendra aux côtés de Tal Bruttmann, historien spécialiste de la Shoah et de l’antisémitisme, auteur de l’ouvrage “Auschwitz”. Marcel Lahana, rescapé toulousain de la Shoah, évoquera son lien étroit avec cette lettre.

Jacques Cantier est historien et maître de conférences en Histoire contemporaine à l’Université Toulouse Jean Jaurès, et Noëmie Leroy est doctorante en Histoire contemporaine, membre de FRAMESPA/CNRS.

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Musée d'Histoire, espace de conservation, de collecte et de valorisation, le MDR&D est aussi un lieu de rencontre et de réflexion, porté par le devoir de transmettre une mémoire collective et ses valeurs d'engagement et de solidarité.

Ouvert aux questions les plus contemporaines, il remplit une triple mission historienne, mémorielle et citoyenne.

Ouvert aux questions les plus contemporaines, il remplit une triple mission historienne, mémorielle et citoyenne. Ouvert du mardi au samedi | 10h-18h