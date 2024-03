Table Ronde et Séance de Dédicaces du Prix Flaubert 2024 Bibliothèque municipale Trouville-sur-Mer, samedi 25 mai 2024.

Table Ronde et Séance de Dédicaces du Prix Flaubert 2024 Bibliothèque municipale Trouville-sur-Mer Calvados

Rendez-vous le samedi 25 mai pour une matinée en compagnie des lauréat et membres du jury du Prix Flaubert 2024.

Au programme table ronde suivie d’une séance de dédicaces

Cet événement représente une occasion unique de plonger dans les coulisses du monde littéraire et de découvrir les inspirations et les processus créatifs des auteurs récompensés. Venez nombreux pour célébrer la littérature et partager un moment de convivialité et d’échange culturel !

Entrée libre

Rendez-vous le samedi 25 mai pour une matinée en compagnie des lauréat et membres du jury du Prix Flaubert 2024.

Au programme table ronde suivie d’une séance de dédicaces

Cet événement représente une occasion unique de plonger dans les coulisses du monde littéraire et de découvrir les inspirations et les processus créatifs des auteurs récompensés. Venez nombreux pour célébrer la littérature et partager un moment de convivialité et d’échange culturel !

Entrée libre .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-05-25

Bibliothèque municipale 176 Boulevard Fernand Moureaux

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

L’événement Table Ronde et Séance de Dédicaces du Prix Flaubert 2024 Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2024-03-20 par OT Trouville