Table ronde autour des arts graphiques Médiathèque José Cabanis Toulouse, vendredi 24 mai 2024.

Table ronde autour des arts graphiques Avec la participation de Félicité Landrivon, Pierre Vanni et le studio Superscript2. Vendredi 24 mai, 10h00 Médiathèque José Cabanis

Avec la participation de Félicité Landrivon, Pierre Vanni et Superscript2.

Pratique graphique ou plastique, autorat et commande, les invités à cette rencontre détailleront leur processus de création visuelle dans le cadre de commandes dans l’univers musical.

Pépite, commissaire de l’exposition Morfosonic, sera le modérateur de cette rencontre et invitera pour cette occasion trois designers contemporains Félicité Landrivon, Pierre Vanni et le studio Superscript² dont la pratique contemporaine au service de commande dans le domaine musical mérite une mise en lumière.

De 17h30 à 19h vous pourrez ensuite découvrir l’exposition Morfosonic de manière conviviale accompagnés des différents designers.

En écho au temps fort Morfosonic, musiques dessinées et dans le cadre du festival Figuré.e.

Rencontre Tout public