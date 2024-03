Symphonie pop-rock La Grande Scène du Chesnay Le Chesnay-Rocquencourt, vendredi 12 avril 2024.

Symphonie pop-rock Orchestres symphoniques de Versailles Grand Parc Vendredi 12 avril, 20h00 La Grande Scène du Chesnay Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T20:00:00+02:00 – 2024-04-12T21:30:00+02:00

Fin : 2024-04-12T20:00:00+02:00 – 2024-04-12T21:30:00+02:00

Rendez-vous incontournable de la saison, Versailles Grand Parc réunit les élèves du Conservatoire et des écoles de musique associatives de l’Agglomération pour leur donner l’occasion de jouer en formation symphonique.

Pour cette édition, ce n’est pas un mais deux orchestres symphoniques qui sont formés et se réunissent pour une semaine de travail, à l’issue de laquelle ils se produisent sur la Grande Scène du Chesnay-Rocquencourt.

Le premier orchestre, dirigé par Cléophée Barillon, est destiné aux jeunes élèves en 1er cycle. Le second ensemble, à destination des 2e et 3e cycles, est placé sous la direction de Quentin Molto et interprète des standards populaires et festifs.

Au programme : Queen, Coldplay, Abba, Michael Jackson, Deep Purple…

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel de Saint-Martin – 78150 Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/crrversaillesgrandparc »}]

Versailles Grand Parc / Magali Hochet