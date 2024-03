Sympathy for Mr. Vengeance / Rencontre avec Valentin Berty Le Cratère Toulouse, jeudi 18 avril 2024.

Association Franco-Coréenne de Toulouse

Sympathy for Mr. Vengeance, de Park Chan-wook / 2h01 / Corée du Sud / Avec Song Kang-ho, Shin Ha-kyun, Bae Doona, Im Ji-eun, Han Bo-bae

Synopsis : Ryu est un ouvrier sourd et muet, dont la sœur est en attente d’une opération chirurgicale. Son patron, Dongjin, est divorcé et père d’une petite fille. Young-Mi, la fiancée de Ryu, est une activiste gauchiste. Lorsque Ryu perd son emploi et voit diminuer les chances d’opération de sa sœur, elle lui propose de kidnapper la fille de Dongjin. La rançon obtenue servirait à pouvoir soigner la sœur de Ryu. Mais le plan parfait tourne à la catastrophe…

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse

