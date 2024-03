Sylvothérapie et Coucher de soleil sur la côte d’Albâtre Criel-sur-Mer, vendredi 28 juin 2024.

Sylvothérapie et Coucher de soleil sur la côte d’Albâtre Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Cheminement en conscience au contact des sensations, du souffle et de la nature (rencontre avec l’arbre) vers la falaise postures corporelles d’ancrage, relaxation sonore, une surprise et méditation au coucher de soleil.

Organisée par l’ENS.

Cheminement en conscience au contact des sensations, du souffle et de la nature (rencontre avec l’arbre) vers la falaise postures corporelles d’ancrage, relaxation sonore, une surprise et méditation au coucher de soleil.

Organisée par l’ENS. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28 19:30:00

fin : 2024-06-28

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie bettinalanchais@gmail.com

L’événement Sylvothérapie et Coucher de soleil sur la côte d’Albâtre Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2024-03-25 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers