Swim, Run & Bike : triathlon aquatique à la piscine du Triolo La piscine du Triolo organise le Swim, Run & Bike, un triathlon aquatique Dimanche 14 avril 2024 de 8h à 12h30. Dimanche 14 avril, 08h00 Piscine du Triolo Tarif: 6,50€ – Inscription obligatoire à l’accueil de la piscine avant le 10 avril.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-14T08:00:00+02:00 – 2024-04-14T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-14T08:00:00+02:00 – 2024-04-14T12:30:00+02:00

Les trois épreuves du Triathlon sont transposées en milieu aquatique : mélange de natation, d’aquabiking et d’aquarunning

En mode débutant ou confirmé, les participants enchaîneront sans interruption une épreuve de vélo, de natation et enfin de course dans l’eau.

Le chronomètre sera arrêté à la fin des trois épreuves.

Horaires et épreuves

Niveau pratique sportive intensive : 8h – 10h

10 MINUTES D’AQUABIKE

800 MÈTRES NAGE LIBRE

150 MÈTRES D’AQUARUN

Niveau pratique sportive régulière ou occasionnelle : 10h30-12h30

10 MINUTES D’AQUABIKE

400 MÈTRES NAGE LIBRE

100 MÈTRES D’AQUARUN

Tarifs et inscriptions

A partir de 16 ans

Tarif: 6,50€

Inscription obligatoire à l’accueil de la piscine avant le 10 avril.

Piscine du Triolo Rue de la Tradition 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 28 80 00 47 https://www.villeneuvedascq.fr/piscine.html