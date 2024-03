SURMONTER LE DÉCOURAGEMENT LES CONSEILS D’UN PHILOSOPHE ET D’UN PSYCHIATRE POUR FAIRE FACE À L’ADVERSITÉ, À LA MALADIE, ET À TOUTES LES ÉMOTIONS QUI VONT AVEC. Nancy, jeudi 4 avril 2024.

Jeudi

Dans le cadre du centenaire de l’Institut de Cancérologie de Lorraine, l’année 2024 est ponctuée d’évènements inédits afin de nous retrouver pour des moments d’échanges autour de thématiques santé.

Fabrice Midal, philosophe, enseignant et auteur nous fait l’honneur de rejoindre le Dr François Bourgognon, psychiatre à l’ICL pour une conférence grand public

Conférence suivie d’une séance de dédicaces et d’une vente de livres avec le Hall du Livre.

Sur inscription(voir sur le site internet).

Le prix de l’entrée est au bénéfice du bien-être des patients de l’Institut de Cancérologie de Lorraine.Tout public

5 EUR.

Début : 2024-04-04 19:30:00

fin : 2024-04-04 22:30:00

13bis rue des Ponts

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

