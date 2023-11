Annonciation / Torpeur / Noces – Angelin Preljocaj – Suresnes TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR, 26 avril 2024, SURESNES.

Annonciation / Torpeur / Noces – Angelin Preljocaj – Suresnes TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR. Un spectacle à la date du 2024-04-26 à 20:30 (2024-04-26 au ). Tarif : 44.0 à 44.0 euros.

THEATRE DE SURESNES JEAN VILAR (2-007924) présente : DanseDès 8 ans——————-ANNONCIATION / TORPEUR / NOCES Durée 1 h 30 Angelin Preljocaj est de retour avec un programme passionnant : Annonciation et Noces, deux pièces fondatrices dans l’histoire du chorégraphe, et une nouvelle création. À la fin des années 1980, Angelin Preljocaj, chorégraphe lié à l’émergence de la nouvelle danse française, bouleverse le paysage chorégraphique avec ses pièces audacieuses, d’un genre inédit, d’une technicité folle. Quatre décennies plus tard, l’artiste s’est imposé en maître dans le monde de la danse, devenant un ambassadeur de la culture française à travers le monde. En plus d’une nouvelle création, il a aujourd’hui la merveilleuse idée de reprendre Noces et Annonciation, respectivement créées en 1989 et 1995. Dans la première, sur la musique de Stravinsky, dix danseurs manipulent des poupées chiffons jetées en l’air, dans une guerre des sexes folklorique. La seconde pièce, duo pour deux danseuses en partie sur la musique de Vivaldi, pose un regard neuf et contemporain sur l’Annonciation. Une occasion rare de (re)voir deux pièces d’anthologie. Chorégraphie Angelin Preljocaj Assistant, adjoint à la direction artistique Youri Aharon Van den Bosch Assistante répétitrice Cécile Médour, Choréologue Dany LévêqueAnnonciationChorégraphie et scénographie Angelin PreljocajPour 2 danseuses Avec Clara Freschel (Ange) et Florette Jager (Marie) en alternance avec Mirea Delogu (Ange) et Verity Jacobsen (Marie)Musique Stéphane Roy (Crystal Music), Antonio Vivaldi (Magnificat) interprétée par Ensemble international de Lausanne – Orchestre de Chambre de Lausanne dirigé par Michel Corboz Costumes Nathalie Sanson, Lumières Jacques Chatelet, Assistant, adjoint à la direction artistique Youri Aharon Van den Bosch, Répétitrice et choréologue Dany Lévêque TorpeurChorégraphie Angelin PreljocajPièces pour 12 danseurs Avec Mirea Delogu, Antoine Dubois, Matt Emig, Chloé Fagot, Clara Freschel, Verity Jacobsen, Florette Jager, Erwan Jean-Pouvreau, Florine Pegat-Toquet, Maxime Pelillo, Valen Rivat-Fournier, Lin Yu-Hua Musique 79D, Costumes Elenora Peronetti, Lumières Éric Soyer, Assistant, adjoint à la direction artistique Youri Aharon Van den Bosch, Répétitrice et choréologue Dany Lévêque NocesChorégraphie Angelin PreljocajPour 10 danseursAvec Mirea Delogu, Antoine Dubois, Matt Emig, Chloé Fagot / Florine Pegat-Toquet, Clara Freschel, Verity Jacobsen, Florette Jager, Erwan Jean-Pouvreau, Valen, Rivat-Fournier, Lin Yu-HuaMusique Igor Stravinsky (Noces) interprétée par Les Percussions de Strasbourg et le Chœur contemporain d’Aix-en-Provence dirigé par Roland Hayrabedian Costumes Caroline Anteski, Lumières Jacques Chatelet, Choréologues Noémie Perlov, Dany Lévêque, Assistant, adjoint à la direction artistique Youri Aharon Van den Bosch, Répétitrice et choréologue Dany Lévêque Angelin Preljocaj Angelin Preljocaj

TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR SURESNES place Stalingrad Hauts-de-Seine

