Libre Arbitre – Suresnes TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR, 4 avril 2024, SURESNES.

Un spectacle à la date du 2024-04-04 à 20:30. Tarif : 27.5 euros.

THEATRE DE SURESNES JEAN VILAR (2-007924) présente : ThéâtreDès 14 ans————————-LIBRE ARBITREDurée : 1h35 Libre arbitre raconte l’histoire de Caster Semenya, une athlète jugée « trop performante » et « pas assez féminine » selon la Fédération internationale d’athlétisme. Vivez une enquête haletante sur le contrôle du corps féminin dans le milieu du sport. Berlin 2009. Championnat du monde d’athlétisme. Caster Semenya remporte la médaille d’or du 800 mètres femmes avec des résultats épatants. Aussitôt, la jeune athlète sud-africaine éveille les soupçons de la Fédération internationale et doit se soumettre à un « test de féminité » puis à un traitement hormonal pour retrouver les pistes de course dans la catégorie femmes. Plus de dix ans après, cette sportive hors norme se bat toujours pour faire valoir ses droits auprès des instances juridiques. Julie Bertin et Léa Girardet portent à la scène ce récit aussi intime que politique. Elles interrogent ainsi les discriminations à l’encontre des sportives et de leurs performances, l’obligation pour elles de correspondre à un genre féminin limité et stéréotypé. Écriture et conception Julie Bertin et Léa Girardet Mise en scène Julie Bertin Avec Léa Girardet, Cléa Laizé, Julie Teuf (distribution en cours), Collaboration artistique Gaia Singer, Scénographie et vidéo Pierre Nouvel, Son Lucas Lelièvre, Lumières Pascal Noël, Costumes Floriane Gaudin, Chorégraphie Julien Gallée-Ferré Libre arbitre est librement inspiré de la vie de Caster Semenya. Ouverture des portes 30min avant la représentation.Les personnes à mobilité réduite doivent contacter la billetterie pour avoir des places PMR au numéro suivant : 01.46.97.98.10 Libre Arbitre de Julie Bertin et Léa Girardet Libre Arbitre de Julie Bertin et Léa Girardet

TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR SURESNES place Stalingrad Hauts-de-Seine

