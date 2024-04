Sur les Traces des Ducs de Savoie TDS Rue du Pré de Foire Bourg-Saint-Maurice, mardi 27 août 2024.

Sur les Traces des Ducs de Savoie TDS Rue du Pré de Foire Bourg-Saint-Maurice Savoie

Étape ravitaillement de Trail des Ducs de Savoie de pleine nature de 145 km et 9176 mètres D+ entre Courmayeur et Chamonix, empruntant les sentiers de Grande Randonnée du pays du Mont-Blanc, la Vallée d’Aoste, la Haute Tarentaise et le Beaufortain.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-27 04:30:00

fin : 2024-08-27 11:00:00

Rue du Pré de Foire Gymnase du college

Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@lesarcs.com

L’événement Sur les Traces des Ducs de Savoie TDS Bourg-Saint-Maurice a été mis à jour le 2024-03-28 par Les Arcs Bourg Saint Maurice Tourisme