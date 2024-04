Sur les rives de Sunda Compiègne, samedi 6 avril 2024.

Sur les rives de Sunda Compiègne Oise

Exposition du photographe Paul Bargada.

L’odyssée est avant tout une aventure humaine, consolidée par des rencontres, des découvertes, des nouvelles cultures, des paysages. Loin des imaginaires

mythologiques, l’odyssée de nos jours apparait comme une prise de conscience sur le voyage et l’aventure. Chacun peut poursuivre sa propre odyssée en quête de son aventure.

“Sur les rives de Sunda” est la première oeuvre de cette odyssée, représentant l’harmonie entre modernité et tradition en Asie du Sud-est. Des immenses buildings aux marchés locaux, ces photographies célèbrent la diversité et l’authenticité des cultures et des peuples rencontrés au coeur de ce territoire fascinant.

Vernissage de l’exposition le 06 avril 2024 à 10h30 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-30 19:00:00

Place du Change

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France

L’événement Sur les rives de Sunda Compiègne a été mis à jour le 2024-03-29 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme