Sur la route d’Eden 11 rue d’orival, 14100 Lisieux Lisieux

Sur la route d’Eden Sur la route d’Eden est un spectacle qui dure une seconde. Vendredi 19 avril, 20h30 11 rue d’orival, 14100 Lisieux 7€ plein tarif ; gratuit adhérents et – 18 ans

Sur la route d’Eden est un spectacle qui dure une seconde.

Pas n’importe quelle seconde. Celle qui précède le premier baiser d’un adolescent. La plus vertigineuse que j’ai pu connaître. Une seconde où le corps est en ébullition et où l’âme est en guerre. Nous allons poser un microscope sur cette seconde et en tirer un spectacle : nous rentrons dans l’âme d’un jeune homme, Abel Zmann, et nous voyons le combat épique qui a lieu en lui pendant cette seconde immense. En lui, un village d’enfance à l’abandon et une forêt infinie pleine de tous les hommes qu’il pourrait devenir. Qu’y a-t-il de l’autre coté de la forêt ?

Le premier baiser est le point de départ de la vie amoureuse.

Le socle sur lequel nous allons construire tout notre futur.

Qui est vraiment Abel Zmann ? Est-il ce qu’il était lorsqu’il avait dix ans ? Quinze ans ? Vingt ans ? Quatre-vingts ans ? Quand est-on vraiment soi-même ? Au début ou à la fin de sa vie ? Y a-t-il un âge où il est plus facile d’aimer qu’à un autre ? Un âge où il est plus facile d’exprimer son amour qu’à un autre ? Fort de notre expérience, est-ce que nous apprenons vraiment ? Est-ce que nous nous approchons d’une réponse ou est-ce que nous nous égarons dans la forêt des souvenirs ? Abel Zmann est un amoureux et depuis son premier baiser, il passera sa vie à chercher une définition de l’amour.

