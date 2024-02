SUPERNATURE JEAN LUC FAVERO EXPOSITION TEMPORAIRE, MAISON DES CONSULS Les Matelles, mercredi 17 avril 2024.

Du 17 avril au 1er décembre 2024, la Maison des Consuls présente l’exposition “Supernature”, avec la participation de l’artiste Jean-Luc Favéro.

Du 17 avril au 1er décembre 2024, la Maison des Consuls présente l’exposition “Supernature”, avec la participation de l’artiste Jean-Luc Favéro.

Jean-Luc Favéro investit la Maison des Consuls le temps d’une saison culturelle. Le projet d’exposition met en avant l’univers de l’artiste entre pastels, dessins au brou de noix et sculptures monumentales.

Cet amoureux de la nature attache une grande importance à donner une traduction graphique à ce qui l’entoure. À travers un parcours sensible et poétique, vous assistez, salle après salle, à une véritable immersion dans le processus créatif de cet artiste, une sorte de mise en lumière sur la forêt.

Chargée de production, co-commissaire d’exposition Lisa Crespy

Horaires

En avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre :

du mercredi au dimanche et jours fériés (sauf 1er mai), de 14 h à 17 h

En juillet et août :

tous les jours de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17

fin : 2024-12-01

Rue des Consuls

Les Matelles 34270 Hérault Occitanie

