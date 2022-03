Super Loto des Classes Chaponost Chaponost Catégories d’évènement: Chaponost

Super Loto des Classes Chaponost, 20 mars 2022, Chaponost. Super Loto des Classes Salle des Fêtes 9 rue Philippe Reydellet Chaponost

2022-03-20 14:30:00 14:30:00 – 2022-03-20 Salle des Fêtes 9 rue Philippe Reydellet

Chaponost Rhône Nombreux lots : vélo électrique casque connecté, ordinateur, TV, smartphone, Cookéo, panier garni, appareil à raclette … Partie super bingo et partie enfant.Buvette et petite restauration sur place. bernadette.gilbert.pradel@wanadoo.fr Salle des Fêtes 9 rue Philippe Reydellet Chaponost

