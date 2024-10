Super-Héros Univers Expo Parc des expositions Caen, samedi 23 novembre 2024.

Super-Héros Univers Expo

Parc des expositions 17 rue Joseph phillipon Caen Calvados Samedi

Plongez dans l’aventure légendaire des super-héros Avengers !

Découvrez Avengers Univers Expo, une exposition épique où les légendes prennent vie ! Notre exposition de super-héros vous attend, avec des personnages officiels en taille réelle et les artefacts légendaires qui ont façonné l’histoire des super-héros. Venez célébrer l’héritage de Stan Lee, le maître derrière ces icônes intemporelles. Plongez dans son imagination fertile et explorez les mondes extraordinaires qu’il a créés. Rejoignez-nous pour une expérience inoubliable qui ravira les fans de tous âges et vous transportera au cœur de l’action et de l’aventure. Ne manquez pas cette opportunité unique de plonger dans l’univers extraordinaire des super-héros !

Laissez-vous captiver par la magie, l’héroïsme et l’inspiration qui émanent de ces légendes vivantes !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-23 10:00:00

fin : 2024-11-24 18:00:00

Parc des expositions 17 rue Joseph phillipon

Caen 14000 Calvados Normandie superheros.univers.expo@gmail.com

L’événement Super-Héros Univers Expo Caen a été mis à jour le 2024-10-07 par OT Caen la Mer

