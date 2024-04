Super Connasse Théâtre Le Zephyr Châteaugiron, vendredi 28 février 2025.

Super Connasse Théâtre Le Zephyr Châteaugiron Ille-et-Vilaine

SUPER CONNASSE ! Je suis une connasse et j’assume.

Mesdames, mesdemoiselles, enfin le spectacle Girly que vous attendiez !

Enfin un spectacle qui parle de sujets qui vous parlent !

Les mecs bien entendu, les belles mères, les gosses, les accouchements , la ménopause, les filles entre elles, le travail, le speed dating, les sexes toys, les cons…

Colette est une femme libre, qui s’assume et assume surtout seule ses six enfants, autant vous dire que ces journées sont agitées, et avec l’âge elle a décidé de tout vous dire. Elle n’a pas sa langue dans sa poche, surtout depuis qu’elle a décidé pour bien se soulager et éviter de mettre une fortune chez son psy, de devenir une super connasse !

Messieurs ne prenez pas peur, en couple c’est encore plus drôle, vous aussi vous allez rire à gorge déployée

Une comédie moderne rythmée drôle et sans tabou.

Public ciblé de 20 à 60 ans, plutôt féminin .

Début : 2025-02-28 21:00:00

fin : 2025-02-28 22:15:00

Le Zephyr 15 avenue Pierre Le Treut

Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne

