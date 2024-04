Sunglasses when cloudy Galerie Sabrina Lucas Nantes, jeudi 18 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-18 13:30 – 18:30

Gratuit : oui

Invitées en résidence par Trempo et les Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire, dans le cadre du programme européen MagiC Carpets, les artistes Miruna Gheordu (Roumanie), Anaïs Lapel et Clara Baudry (Nantes) présentent une installation collective, associant impressions, créations sonores et vidéos.

Galerie Sabrina Lucas Ile de Nantes Nantes 44200

https://www.trempo.com/evenement/sunglasses-when-cloudy/