Suites pour violoncelle Bruno Philippe Rouen, samedi 25 mai 2024.

Suites pour violoncelle Bruno Philippe Rouen Seine-Maritime

Bruno Philippe gravit l’Everest des violoncellistes avec l’intégrale des Suites pour violoncelle seul de Bach. Incontournable et prodigieux !

Si ce monument de la musique instrumentale nous touche au plus profond de l’âme, il fallait bien un interprète aussi sensible et talentueux que le jeune Bruno Philippe pour lui rendre grâce. Il en propose une version lumineuse, comme un véritable parcours existentiel, et révèle tout le potentiel polyphonique de son instrument. C’est d’ailleurs ainsi que Bach conçoit ses six suites, mettant en valeur toute la beauté du violoncelle. Il résonne ici pleinement, dans ses facettes spirituelles, ténébreuses et vagabondes.

Violoncelle : Bruno Philippe

Jean-Sébastien Bach Suites pour violoncelle seul

Durée : 03h15

Lieu : Chapelle Corneille

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 18:00:00

fin : 2024-05-25

30 Rue Bourg l’Abbé

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie billetterie@operaderouen.fr

L’événement Suites pour violoncelle Bruno Philippe Rouen a été mis à jour le 2024-04-10 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES