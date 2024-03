SUBLIME(S) Théâtre des Quartiers d’Ivry Ivry-sur-Seine, jeudi 11 avril 2024.

SUBLIME(S) ✨ Sortie de résidence – 11 avril 2024 – 14h30 – Théâtre des Quartiers d'Ivry

Sublime(s) est une fiction inspirée d’une histoire vraie qui a commencé en prison. Quand je rencontre Julie L. au centre pénitentiaire où j’interviens en 2017, elle purge une peine dont j’ignore la raison. À sa sortie elle accepte de me raconter son histoire. La pièce s’écrit à partir de ce récit initiatique qui agit comme déclencheur d’autres histoires qui prennent racines au cœur des familles. Elle emprunte à l’enquête intime une narration qui suit les trajectoires en miroir de plusieurs personnages dont les points de vues se démultiplient et se croisent autour de la figure centrale de Jeanne, personnage inspiré de Julie L. Dans mon travail théâtral, je cherche à révéler les mécanismes de la violence, à les purger, les sublimer, en cherchant à faire œuvre collective de nos récits. Cette écriture est une tentative de mise à nu de nos blessures intimes et collectives, une quête de réparation et de pardon.

Sublime(s) n’est pas encore arrivé à terme, disons que nous en sommes plutôt à la première échographie. Nous avons imaginé de partager avec vous ce premier fragment pour inventer un horizon à la création de ce projet.

Avec Julie Denisse, Florence Janas, Vanessa Larré, Biño Sauitzvy

