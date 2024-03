Studio de photos de campagne : « Venez vous faire tirer le portrait » Jardin de Patricia Valmondois, samedi 1 juin 2024.

Studio de photos de campagne : « Venez vous faire tirer le portrait » Enfilez vos habits du dimanche, Jean-Michel Bertin et Michaël Huard installent un studio photo éphémère et vous offrent votre portrait… 1 et 2 juin Jardin de Patricia

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Jardin de Patricia 28 rue d’Orgivaux 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d’Oise Île-de-France Le jardin de Patricia est traversé par le Sausseron, tout près d’un lavoir. C’est un jardin naturel ou de nombreuses vivaces fleurissent du printemps à l’automne dans une prairie romantique.

gwenuguen@gmail.com