Landmvrks + The Devil Wears Prada (Tournée) LA LAITERIE – GRANDE SALLE, 18 avril 2024, STRASBOURG.

Landmvrks + The Devil Wears Prada (Tournée) LA LAITERIE – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2024-04-18 à 18:30 (2024-04-17 au ). Tarif : 26.0 à 26.0 euros.

Mediatone (R-2021-003037&003039) et School’s Out Production présentent : ce concert. ce concert. LANDMVRKS LANDMVRKS est de retour en tête d’affiche dans les plus belles salles de France ! Depuis la sortie de Lost in the Waves, Landmvrks s’est imposé comme le groupe metalcore le plus en vogue en France et en Europe. Les faits d’armes des Marseillais sont impressionnants : tournée européenne sold out, prestations très remarquées aux Etats-Unis, dans les plus grands festivals français et européens. Une ascension vertigineuse et le début d’une histoire qui marquera à coup sûr une scène metal française en pleine effervescence. THE DEVIL WEARS PRADA Le contraste donne une dimension à l’art. La juxtaposition de deux éléments apparemment disparates suscite des frictions, donnant vie à n’importe quelle toile. THE DEVIL WEARS PRADA s’appuie sur le contraste en équilibrant avec agilité la turbulence métallique, l’esprit hardcore, le lyrisme provocateur et éloquent et l’exorcisme mélodique. Une telle divergence dynamique a façonné un style signature en constante évolution, soutenu par des couches de teintes sonores. En contrastant ces extrêmes, Le Diable s’habille en Prada atteint un équilibre comme jamais auparavant. LIKE MOTHS TO FLAMES LIKE MOTHS TO FLAMES a enflammé la scène musicale underground en quelques années seulement, grâce à une vision résolument unique, fraîche et originale du genre. Des hymnes entraînants à chanter, un chaos métallique pulvérisant et une danse pop brillante et cristalline avec une délicieuse liberté dans le son du groupe. Le groupe délivre un très haut niveau d’intensité, de précision et de passion, et a pris la place qui lui revient aux côtés de ses homologues de scène tout en manœuvrant régulièrement un carrière qui lui est propre.Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04.78.27.93.99.

Votre billet est ici

LA LAITERIE – GRANDE SALLE STRASBOURG 13, rue du Hohwald 67000

26.0

EUR26.0.

