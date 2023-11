The Meteors + Guest LA LAITERIE – CLUB, 4 avril 2024, STRASBOURG.

The Meteors + Guest LA LAITERIE – CLUB. Un spectacle à la date du 2024-04-04 à 20:00 (2024-04-04 au ). Tarif : 26.0 à 26.0 euros.

Psychobilly Punk Legend!The Meteors est le premier et le seul « pur » groupe de pyschobilly. Le groupe a joué pour la première fois durant la « Rockabilly Night » au Sparrow Hawk, salle située au nord de Londres, mais après avoir été harcelé à cause de leur style vestimentaire « punk », ils ont décidé de commencer à jouer uniquement dans des concerts rockabilly. Ils ont engendré un public fidèle appelé « The Crazie » qui a inventé son propre style de dance nommée « Going Mental », un mélange de dance et de mosh. Celle-ci fut renommée plus tard « wrecking », et est restée ancrée dans la scène psychobilly jusqu?à nos jours. Couplé avec le rituel de P. Paul Fenech qui consistait à cracher du sang pendant les concerts, la plupart des clubs pensaient que le groupe était dangereux et refusait de les laisser se produire. The Meteors a alors commencé à jouer dans des clubs « punk-rock » aux côtés de groupes punks tels que Anti-Nowhere League et UK Subs.En août 1981, le groupe signe sur Island Records et enregistre son premier album, « In Heaven ». Depuis, The Meteors a changé de line-up de nombreuses fois, P. Paul Fenech est en effet le seul membre restant du groupe d’origine. Le line-up actuel inclut maintenant Simon (The Prince) à la basse et Wolfgang Hordemann à la batterie. Ils ont sortis à peu près 25 albums officiels, une quinzaine de maxi, et pareil pour les 45t (sans compter les pressages, labels différents) et les nombreuses apparitions dans des compilations. Aujourd’hui, ils continuent à enregistrer dans leur propre studio et à faire des tournées au Japon, en Amérique, en Europe et en Scandinavie. « Only the Meteors are pure psychobilly » © Rage Tour The Meteors The Meteors

Votre billet est ici

LA LAITERIE – CLUB STRASBOURG 13, rue du Hohwald 67000

26.0

EUR26.0.

Votre billet est ici