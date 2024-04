Strasbourg, capitale mondiale du livre Strasbourg, mardi 23 avril 2024.

L’année 2024 est une année exceptionnelle pour Strasbourg, qui a obtenu de l’Unesco le label « capitale mondiale du livre ». Décerné chaque année à une ville qui s’engage à promouvoir le livre et la lecture sous toutes ses formes, ce label est pour la première fois attribué à une ville française.

A partir du 23 avril et durant une année, sous l’appellation « Lire notre monde », Strasbourg rendra hommage au livre et à la lecture à travers une multitude d’événements et d’animations.

Une riche programmation à découvrir sur le site www.lirenotremonde.Strasbourg.eu. 0 EUR.

Début : 2024-04-23

fin : 2025-04-22

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est

