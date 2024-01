Rencontres de l’illustration Strasbourg, mercredi 24 avril 2024.

Strasbourg Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24

fin : 2024-05-19

Dessin, affiche, satire, animation, BD, roman illustré… de la page blanche à la scène, de l’espace public à l’espace cinématographique et numérique, l’illustration est partout.

Artistes reconnus et jeunes diplômés trouvent leur place lors des Rencontres de l’illustration de Strasbourg, tout comme le patrimoine et la création contemporaine.

Expositions dans les musées et les cafés, rencontres dans les bibliothèques, les écoles, salon des indépendants : 15 jours durant, l’illustration et le dessin essaiment sous toutes leurs formes à travers la ville.

EUR.

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2024-01-05 par Office de tourisme de Strasbourg et sa région