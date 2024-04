STEPHANE « En tournée » Forges-les-Eaux, vendredi 20 septembre 2024.

STEPHANE « En tournée » Forges-les-Eaux Seine-Maritime

STEPHANE L’ARTISTE VENUE DE SUISSE

Elle s’appelle Stéphane, elle a 25 ans. Rien que son prénom dit tout de ses contrastes. Suisse par des parents mélomanes, la jeune artiste baigne dans la musique depuis petite, se passionnant alors pour la guitare avant d’écrire, plus tard, ses propres chansons. Pour elle, c’est l’évidence. Armée d’une énergie brute, une insolence rock’n’roll et une tendre poésie, Stéphane raconte aujourd’hui ses histoires, et celles des autres comme si elles étaient siennes. Avec un naturel désarmant, elle devient finalement celle qu’elle doit être. Comme si c’était écrit.

Après avoir dévoilé une partie de son univers sur son 1er titre Douleur je fuis (un des titres de la nouvelle scène qui a le plus performé en 2021), Stéphane nous emmène désormais dans un monde idéal sur l’espiègle et engagé Green Dream , son 1er single officiel. Son refrain, loin des particules fines et de l’effet de serre , se révèle d’une efficacité redoutable. Il est de ces mélodies que l’on entend pour la première fois avec cette sensation qu’elles ont finalement toujours existé.

Le 26 janvier 2024, Stéphane revient avec son single MA CHÉRIE , un hymne à l’amour déçu, qui s’écoute en tapant du pied. Pop et entêtant, ce refrain sonne comme une comptine… mais c’est avant tout une déclaration de non-amour. Un nouveau single qui annonce la sortie d’un nouvel album prévu pour le début du mois de juin. Après une série de 30 concerts en 2023, Stéphane est en tournée en 2024 !

Début : 2024-09-20 20:30:00

Rue Francis Fer

Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie

