L’arbre en fête – rencontre avec Alexis Jenni et Yves Darricau Lundi 28 novembre, 18h00 Station Ausone

Entrée Libre

Dans le cadre de l’Arbre en fête, en partenariat avec Bordeaux Métropole, venez rencontrer :

? Alexis Jenni, prix Goncourt 2011, auteur de « parmi les arbres »

? Yves Darricau, agronome et auteur « des arbres pour le futur »

Ils partageront leur connaissance et leur rapport personnel profond avec les arbres. Un échange sensible et scientifique.

? Rendez-vous à la Station Ausone

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-28T18:00:00+01:00

2022-11-28T19:30:00+01:00

