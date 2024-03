Start-up pitch! Silver économie: quelles solutions pour nos aînés? Station V by Vilogia Lille, jeudi 18 avril 2024.

Start-up pitch! Silver économie: quelles solutions pour nos aînés? Conférence présentations d’entreprises Jeudi 18 avril, 18h30 Station V by Vilogia Sur inscription uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-18T18:30:00+02:00 – 2024-04-18T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-18T18:30:00+02:00 – 2024-04-18T20:00:00+02:00

Selon les projections de l’INSEE, près d’un Français sur trois aura plus de 60 ans en 2060, contre environ un quart aujourd’hui. Il est donc crucial de s’adapter à cette évolution démographique et appréhender les enjeux de ce nouveau secteur en pleine croissance qu’est la silver économie.

Logement, santé, mobilité, sécurité… autant de domaines dans lesquels de nouveaux produits et services se développement pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées.

En partenariat avec HDFID et Eurasenior, Station V invite les bailleurs, constructeurs, aménageurs, acteurs de l’immobilier à découvrir 5 start-ups de la silver économie et à échanger avec elles.

Station V by Vilogia 1 rue Nationale, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0359355958 https://www.station-v.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.station-v.fr/start-up-pitch-silver-economie »}] Situé sur la Grand Place de Lille, Station V a pour ambition de réunir les professionnels et le grand public autour des grands enjeux de l’habitat de demain. Dans une démarche engagée de préservation de l’environnement, l’aménagement intérieur du lieu a été imaginé pour favoriser l’économie circulaire et l’artisanat local.