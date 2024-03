STAR WAX X MID VINYL RELEASE PARTY Café La Pêche Montreuil, vendredi 5 avril 2024.

Le vendredi 05 avril 2024

de 19h30 à 01h30

.Public adultes. payant 6 euros. Et tarif réduit à 4 e. : Montreuillois, – de 25 ans, étudiants, allocataires chômage ou RSA : 6 EUR

Live et Dj pour célébrer le dernier et volume 7 des vinyles Star wax.

Amadeo85 sera accompagnée de Folie Douce et De Phase de Matisse. Warm up par Soleil Rouge Dj Set.

Live et Dj de 19h30 à 1h30 / Jazz, soul, funk, hip hop, electro et tropical vibes

Plus d’infos sur les artistes, streaming et commandez la compile à ce lien :

Café La Pêche 16 Rue Pépin 93100

Contact : https://www.instagram.com/p/C4NUFZRgrBw/

STAR WAX X MID VINYL RELEASE PARTY