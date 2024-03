STAR ACADEMY Zénith de Toulouse Toulouse, samedi 15 juin 2024.

La STAR ACADEMY revient pour une nouvelle saison sur les écrans…mais aussi sur scène dès mars 2024 ! Une sélection d’élèves désignés au cours de cette nouvelle édition aura la chance de partir sur les routes et de nous faire vivre LA grande tournée événement : STAR ACADEMY « TOUR 2024 », dans les plus grandes salles de France et de Belgique. Cette nouvelle tournée exceptionnelle, c’est la promesse d’un grand show multi-artistes inédit, pour chanter ensemble les plus grands titres interprétés tout au long de la saison, partager à nouveau les meilleurs moments de la vie au Château, mais aussi de nombreuses surprises…! Retrouvez Pierre, Lénie, Julien, Héléna, Axel, Djebril et Candice à Toulouse pour deux dates exceptionnelles !

