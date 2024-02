Stand Up Place Comedy club La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence, jeudi 22 février 2024.

Stand Up Place Comedy club La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Humoriste pétillante et légèrement barrée sur les bords, Karou a la chance d’avoir des potes encore plus barrés qu’elle !

Comme une évidence, elle revient là où tout a commencé pour elle à la Fontaine d’Argent ! Cette artiste « made in Aix-en-Provence » vous invite sur son plateau d’humour le Stand-Up Place Comedy Club.



Au programme 1h de rires avec les humoristes les plus drôles de ta région. Une équipe follement attachante à découvrir d’urgence ! EUR.

Début : 2024-02-22 19:30:00

fin : 2024-02-22 20:30:00

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur thibaut@affairedecomedie.com

