Stages vacances d’été Tulle, lundi 8 juillet 2024.

Stages vacances d’été Tulle Corrèze

Stage sportif ou le matin les enfants pratiquent le rugby sous toutes ses formes (touchés et plaqués) et l’après midi des activités sportives ludiques (piscine, tchouh ball, VTT, rugby golf) ou culturel (terra aventura, cinéma) Le raps et le goûter sera organisé par le Club Sur réservation .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-08 08:30:00

fin : 2024-07-12 18:00:00

Annexe Stade Alexandra Cueille

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine davidmillerant@hotmail.fr

