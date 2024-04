STAGES TRAPÈZE LE PETIT PERCHOIR Rieux-Volvestre, lundi 15 avril 2024.

Stage trapèze pour les 6-11 ans

Ce stage est conçu pour soutenir le développement corporel et créatif de l’enfant en lui apportant de nouvelles expériences aériennes et corporelles dans la joie et la création. 1616 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 14:00:00

fin : 2024-04-19 16:00:00

LE PETIT PERCHOIR 17 rue de l’Evêché

Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie lepetitperchoir@ecomail.fr

