Stages musique et dans trad Mailly-la-Ville, samedi 9 mars 2024.

Des stages de musique et de danse trad sont organisés le samedi 9 mars 2024 à Mailly-la-Ville. Au choix accordéon diatonique, vielle à roue, cornemuse et danses de bal. Bal à 20h30 « à vot’ bon cœur! » !!

Stages instruments de 10h à 12h 14h à 17h, tarif = 15€

Stage danse de 14h à 17h, tarif = 6€

Repas en commun sorti du panier le midi et le soir

Inscriptions avant le 2 mars 2024 au 06 08 13 60 15 ou au 06 12 22 73 67 6 6 EUR.

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09 12:00:00

Mailly-la-Ville 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

