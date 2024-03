Stages d’initiation sportive du 22 au 26 avril 2024 Ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq, lundi 22 avril 2024.

Stages d’initiation sportive du 22 au 26 avril 2024 L’OMS organise, conjointement avec la Ville (le service Sport & Jeunesse) et les clubs, des stages d’initiation sportive du 22 au 26 avril 2024. 22 – 26 avril Ferme Dupire Sur inscription, à partir de 85€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T09:00:00+02:00 – 2024-04-22T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T09:00:00+02:00 – 2024-04-26T17:00:00+02:00

La découverte d’une nouvelle discipline

Ces stages permettent aux enfants non licenciés dans les clubs choisis de découvrir une nouvelle discipline, le temps d’une semaine, dans la convivialité, et pourquoi pas, de leur donner envie de s’inscrire à la rentrée.

En effet, pas de sport intensif pendant cette semaine de découverte : on fait du sport en s’amusant.

Pour cette édition, les enfants auront le choix entre 3 disciplines :

athlétisme

gymnastique rythmique

squash

Comment s’inscrire ?

Par courrier

Téléchargez la plaquette : http://www.sport-omsvdascq.fr/wp-content/uploads/2024/03/2024_PlaquetteStagesWeb2.pdf

Envoyez-la complétée et accompagnée du règlement à :

Office Municipal du Sport

Ferme Dupire

80 rue Yves Decugis

59650 Villeneuve d’Ascq

Par dépôt

Vous pouvez déposer la plaquette dûment complétée accompagnée du règlement dans boîte aux lettres de l’OMS à l’entrée du bâtiment (boîte aux lettres blanche).

Vous pouvez aussi venir déposer les documents au bureau n°6 (notamment si vous souhaitez payer en espèces).

Par mail

Envoyez la fiche d’inscription à secretariat@omsvdascq.fr

Attention : seul le règlement fera office d’inscription.

En ligne

Vous pouvez payer comptant ou en deux fois en ligne : https://www.payasso.fr/office-municipal-du-sport-villeneuvedascq/paiement-stages-initiation-sportive-2024

