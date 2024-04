Stages d’équitation à Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts, lundi 22 avril 2024.

Stages d’équitation à Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Aisne

Venez découvrir l’équitation ou vous perfectionner durant nos stages pendant les vacances d’avril.

Nous vous proposons des stages à la semaine ou à la journée, à partir de 4 ans, enfants ou adultes et tous niveaux.

Passage de galop possible ; dressage ; obstacles ; balade en forêt …

Renseignements et réservations au 03.23.96.42.18 ou sur place 40 Route de Compiègne à Villers-Cotterêts 4040 40 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-22 10:00:00

fin : 2024-05-03 16:30:00

40 Route de Compiègne

Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France cevc3@bbox.fr

